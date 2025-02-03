ОСАГО-2025: что изменилось, что изменится и что надо изменить

Правила ОСАГО видоизменяются каждый год. Вот что изменилось в 2025-мС 1 января Закон об ОСАГО начал действовать в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях; Единый полис для России и Беларуси (требуется дополнительное соглашение со страховщиком и доплата); Дистанционное онлайн-урегулирование ДТП (требуется дополнительное соглашение со страховщиком); Новый штраф – за повторное отсутствие ОСАГО, 3000–5000 рублей (размер штрафа за «первичное» отсутствие не изменился: 800 рублей).
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