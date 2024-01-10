Александр Маршал назвал истинные причины, почему SHAMAN устроили травлю

Рок-музыкант объяснил, почему не все в шоу-бизнесе хотят появляться на одной сцене с Ярославом ДроновымВ конце 2023 года появилась информация, что некоторые звёзды русского шоу-бизнеса не хотят выступать на одной сцене с SHAMAN.