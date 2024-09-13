Мэр Киева Кличко сообщил, что в городе работают силы ПВО

Киевский градоначальник Владимир Кличко проинформировал о том, что в столице Украины раздались множественные взрывы, объяснив случившееся работой расчётов противовоздушной обороны Вооружённых сил киевского режима.
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