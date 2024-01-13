Какие уроки может извлечь Россия из иранской стратегии ведения прокси-войны

На Ближнем Востоке разгорелся очередной вооруженный конфликт. Западная военная коалиция во главе с США и Великобританией и примкнувшими к ней арабскими странами атаковала Йемен, где обосновалась шиитская группировка «Ансар Алла».
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