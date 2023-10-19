Европейцы, принимая мигрантов, заложили под себя взрывчатку, а теперь, поддержав Израиль, помогли огню ненависти перекинуться к ним подпалить фитиль Давненько я не затрагивал тему мигрантов, но, вижу, настала пора, потому что в Европе, похоже, начинается то, о чём мной говорилось неоднократно.