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Европейцы, принимая мигрантов, заложили под себя взрывчатку, а теперь, поддержав Израиль, помогли огню ненависти перекинуться к ним подпалить фитиль

Европейцы, принимая мигрантов, заложили под себя взрывчатку, а теперь, поддержав Израиль, помогли огню ненависти перекинуться к ним подпалить фитиль

Европейцы, принимая мигрантов, заложили под себя взрывчатку, а теперь, поддержав Израиль, помогли огню ненависти перекинуться к ним подпалить фитиль Давненько я не затрагивал тему мигрантов, но, вижу, настала пора, потому что в Европе, похоже, начинается то, о чём мной говорилось неоднократно.

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Комментарии
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zn
zygmund nedialkow
Это сделано специально глобалистами для уничтожения населения.
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