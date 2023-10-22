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Тамбиев о 3:4 от «Спартака»: «Наступаем на одни и те же грабли. Эмоции захлестывают, получаем ненужные удаления, нелепые голы залетают. По самоотдаче претензий нет»

«Прежде всего, спасибо болельщикам – такая поддержка дорогого стоит. Что сказать по игре? По самоотдаче, по желанию у меня нет претензий к команде.

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