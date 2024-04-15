Япония окончательно слетела с катушек. Токио пытается обвинить в бомбежках Хиросимы и Нагасаки Россию

Алексей Горшков

Ну - если честно признаться - открыто о том,что Японию ядерным бомбардировками подверг СССР - они не сказали, правда СОВЕРШЕННО замолчав, что это на самом деле сделали американцы! Крутятся "как уж на сковородке" - лишь бы своих "хозяев" не подставить - видно, так "старший приказал"! Это же надо - ОККУПИРОВАННЫМ ими странам так мозги засрать! Американцы - вроде и сильны этим, но что-то мне подсказывает: ВЕРХУШКИ этих стран они воспитали, но НАРОДНАЯ масса там ВСЁ ПОМНИТ !!! "Сколько верёвочке не виться"... Рано или поздно не отличающиеся особой дружелюбностью японцы, а так же и немцы ТАК им ВСЁ ПРИПОМНЯТ, что американцам я, мягко говоря, НЕ ЗАВИДУЮ, а проамериканские элитки этих стран вообще - как и афганские марионетки США - будут за шасси улетающих американских самолётов цепляться!