Театр абсурда
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Театр абсурда

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Япония окончательно слетела с катушек. Токио пытается обвинить в бомбежках Хиросимы и Нагасаки Россию

Япония окончательно слетела с катушек. Токио пытается обвинить в бомбежках Хиросимы и Нагасаки Россию

Интересная жизнь с Vera Star Подобного абсурда который прозвучал на этой неделе из уст премьер-министра Японии Фумио Кисида и заместителя постпреда страны при ООН Мицуко Сино, не звучало пожалуй еще никогда.

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Комментарии
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Наталия
Вся антироссийская каолиция действует по заветам Геббельса, который провозгласил, что МНОГОКРАТНО ПОВТОРЕННАЯ ЛОЖЬ СО ВРЕМЕНЕМ СТАНОВИТСЯ ИСТИНОЙ. И еще, они очень грамотно открывают, так называемое, &quot;окно Овертона&quot;. Согласно концепции Овертона, последовательность наличия рамок допустимого, с точки зрения общественной морали, спектра мнений в публичных высказываниях ,  выстраивается в следующем порядке: НЕМЫСЛИМО – РАДИКАЛЬНО – ПРИЕМЛЕМО– РАЗУМНО – СТАНДАРТНО – ДЕЙСТВУЮЩАЯ НОРМА.
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7 час.
Алексей Горшков
Ну - если честно признаться - открыто о том,что Японию ядерным бомбардировками подверг СССР - они не сказали, правда СОВЕРШЕННО замолчав, что это на самом деле сделали американцы! Крутятся &quot;как уж на сковородке&quot; - лишь бы своих &quot;хозяев&quot; не подставить - видно, так &quot;старший приказал&quot;! Это же надо - ОККУПИРОВАННЫМ ими странам так мозги засрать! Американцы - вроде и сильны этим, но что-то мне подсказывает: ВЕРХУШКИ этих стран они воспитали, но НАРОДНАЯ масса там ВСЁ ПОМНИТ !!! &quot;Сколько верёвочке не виться&quot;... Рано или поздно не отличающиеся особой дружелюбностью японцы, а так же и немцы ТАК им ВСЁ ПРИПОМНЯТ, что американцам я, мягко говоря, НЕ ЗАВИДУЮ, а проамериканские элитки этих стран вообще - как и афганские марионетки США - будут за шасси улетающих американских самолётов цепляться!
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6 час.
Н
Николай
Оказывается и япошки м.б. &quot;политическими пргоститутками&quot;!!!
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6 час.

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