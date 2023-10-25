Врач рассказала об опасности застуженных нервов

Застуженные нервы — это распространенная жалоба, с которой люди обращаются к врачу в холодное время года, рассказала «Известиям» 25 октября невролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
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