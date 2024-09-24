Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

15 подписчиков

Греф сообщил Путину о росте инвестиций вопреки высокой ставке

Греф сообщил Путину о росте инвестиций вопреки высокой ставке

На встрече с президентом глава Сбербанка привел статистику о выдаче за первое полугодие 2024 года инвестиционных кредитов на сумму около 1 трлн рублей и назвал парадоксом сохраняющийся интерес к инвестиционному кредитованию при высокой ключевой ставке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх