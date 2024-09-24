Греф сообщил Путину о росте инвестиций вопреки высокой ставке

На встрече с президентом глава Сбербанка привел статистику о выдаче за первое полугодие 2024 года инвестиционных кредитов на сумму около 1 трлн рублей и назвал парадоксом сохраняющийся интерес к инвестиционному кредитованию при высокой ключевой ставке.