Греф сообщил Путину о росте инвестиций вопреки высокой ставке

На встрече с президентом глава Сбербанка привел статистику о выдаче за первое полугодие 2024 года инвестиционных кредитов на сумму около 1 трлн рублей и назвал парадоксом сохраняющийся интерес к инвестиционному кредитованию при высокой ключевой ставке.
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