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Китай

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Министр общественной безопасности КНР провел встречу с главой Службы государственной безопасности Азербайджана

Пекин, 18 февраля /Синьхуа/ -- Член Госсовета КНР, министр общественной безопасности Ван Сяохун во вторник в Пекине провел встречу с руководителем Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики Али Нагиевым.

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