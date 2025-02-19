Министр общественной безопасности КНР провел встречу с главой Службы государственной безопасности Азербайджана

Пекин, 18 февраля /Синьхуа/ -- Член Госсовета КНР, министр общественной безопасности Ван Сяохун во вторник в Пекине провел встречу с руководителем Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики Али Нагиевым.
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