Небензя назвал принятие резолюции победой здравого смысла, справедливости и соображений гуманизма

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в пятницу, 27 октября, заявил, что принятие резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к немедленном прекращению огня является победой здравого смысла, справедливости, соображений.
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