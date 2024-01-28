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Закон, порядок, государство

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Приметы с 29 января по 4 февраля: вещие сны, мелкие деньги к бедности и потеря вещей

Приметы с 29 января по 4 февраля: вещие сны, мелкие деньги к бедности и потеря вещей

Предания и приметы связанные с последней неделей января и первыми днями февраля давно проникают в нашу культуру.

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