Трассы в Одесской области заполонили повреждённые фуры и зерновозы

После ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области скопились повреждённые фуры.На одной из автомобильных трасс Одесской области образовалась пробка из повреждённых фур и зерновозов.
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