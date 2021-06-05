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Ван Гинкел покинул «Челси». У хавбека лишь 4 матча за клуб за 8 лет

«Челси» подтвердил уход полузащитника Марко ван Гинкела в связи с истечением срока контракта. Минувший сезон 28-летний нидерландец провел в аренде в ПСВ, перед этим он не играл два года из-за травмы.

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