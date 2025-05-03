Moon Studios принесла извинения за неудачное обновление для No Rest for the Wicked и выпуст...

Moon Studios принесла извинения за неудачное обновление для No Rest for the Wicked и выпустила первый хотфикс1 мая Moon Studios выпустила масштабное обновление The Breach для своей экшен-RPG No Rest for the Wicked, добавив в игру множество нового контента: переработанный интерфейс, новые квесты, режим Hardcore и другие улучшения.
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