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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Moon Studios принесла извинения за неудачное обновление для No Rest for the Wicked и выпуст...

Moon Studios принесла извинения за неудачное обновление для No Rest for the Wicked и выпуст...

Moon Studios принесла извинения за неудачное обновление для No Rest for the Wicked и выпустила первый хотфикс1 мая Moon Studios выпустила масштабное обновление The Breach для своей экшен-RPG No Rest for the Wicked, добавив в игру множество нового контента: переработанный интерфейс, новые квесты, режим Hardcore и другие улучшения.

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