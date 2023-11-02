Внук Пугачевой живет в Нью-Йорке, но зарабатывает в Москве

Никита Пресняков пишет музыку к фильмам Никита Пресняков www.globallookpress.com Пока в Сети обсуждают неожиданное появление Аллы Пугачевой на территории России, выяснилось, что старшая дочь звезды Кристина Орбакайте тоже не прочь прилететь на Родину.
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