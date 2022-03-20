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Леброн Джеймс: «Надеюсь побить рекорд Абдул-Джаббара в какой-то момент карьеры, но не буду слишком много думать о нем»

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что не будет думать о погоне за рекордом Карима Абдул-Джаббара, который является лучшим бомбардиром в истории НБА.

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