ЦППК удалила с вагонов более 15 тыс. кв. м граффити с начала года

С начала 2026 года сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) очистили вагоны от более чем 15 тысяч квадратных метров вандальных граффити.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Более 105 тысяч о...
- Волонтеры движени...
- Путин присвоил Со...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым