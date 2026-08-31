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МОСИНФОРМ

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ЦППК удалила с вагонов более 15 тыс. кв. м граффити с начала года

ЦППК удалила с вагонов более 15 тыс. кв. м граффити с начала года

С начала 2026 года сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) очистили вагоны от более чем 15 тысяч квадратных метров вандальных граффити.

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