Совфед единогласно одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии

Совет Федерации одобрил принятый ранее Госдумой закон о конфискации имущества за распространение ложной информации о Вооруженных силах России и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.
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