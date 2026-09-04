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Трагический инцидент в бассейне общественной сауны в центре Москвы

Трагический инцидент в бассейне общественной сауны в центре Москвы

Описание инцидента В центре Москвы в бассейне общественной сауны произошёл инцидент, в результате которого погибла 25-летняя девушка.

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