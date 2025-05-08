Как в России продают награды ветеранов Великой Отечественной войны

На черном рынке по-прежнему незаконно продают ордена и медали. Так, в настоящее время правоохранители проводят расследование громкого дела о продаже государственных наград советского и российского политического деятеля, дважды Героя Социалистического Труда, участника Великой Отечественной войны Владимира Долгих (1924–2020).