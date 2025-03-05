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Лукашенко о выборах 2020: Победа Байдена была несправедливой

Лукашенко о выборах 2020: Победа Байдена была несправедливой

Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил сомнения в справедливости победы Джо Байдена на президентских выборах США 2020 года, упомянув, что выразил это мнение в белорусском парламенте вскоре после выборов.

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