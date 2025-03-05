Лукашенко о выборах 2020: Победа Байдена была несправедливой

Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил сомнения в справедливости победы Джо Байдена на президентских выборах США 2020 года, упомянув, что выразил это мнение в белорусском парламенте вскоре после выборов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии