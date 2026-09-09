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Нижегородская правда

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Финэксперт Балынин объяснил, какие пенсионные накопления можно получить сразу

Финэксперт Балынин объяснил, какие пенсионные накопления можно получить сразу

Пенсионные накопления, не превышающие 440 тысяч рублей, можно получить единовременно. Об этом в беседе с ТАСС рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

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