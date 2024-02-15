´Вишинг, фишинг, ´алло, мама´. Правоохранители рассказали об основных видах мошенничества.

Начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Минского городского исполнительного комитета Дмитрий Стасюлевич рассказал журналистам об основных актуальных видах мошенничества, которым может подвергнуться каждый.
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