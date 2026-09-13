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RT Russia

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Лавров удивил журналиста на саммите БРИКС своими силовыми показателями

Лавров удивил журналиста на саммите БРИКС своими силовыми показателями

Глава российского МИД Сергей Лавров удивил журналиста на саммите БРИКС своими силовыми показателями. Министр отодвинул корреспондента ИС «Вести» Павла Зарубина, чтобы подойти к президенту Владимиру Путину, и объяснился.

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