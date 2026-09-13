Глава российского МИД Сергей Лавров удивил журналиста на саммите БРИКС своими силовыми показателями. Министр отодвинул корреспондента ИС «Вести» Павла Зарубина, чтобы подойти к президенту Владимиру Путину, и объяснился.
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