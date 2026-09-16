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ИА Регнум

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В Пулкове у пассажирки из Дубая изъяли 55 кг натуральных волос

В Пулкове у пассажирки из Дубая изъяли 55 кг натуральных волос

Пулковские таможенники обнаружили 55 кг незадекларированных натуральных волос в багаже пассажирки, прилетевшей из Дубая.

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