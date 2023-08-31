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МО РФ: в небе над Брянской областью сбит украинский беспилотник

МО РФ: в небе над Брянской областью сбит украинский беспилотник

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского беспилотника в небе Брянской области. Как заметили в российском оборонном ведомстве, киевский режим пытался совершить теракт при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

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