Возгорание произошло на промобъекте в Ростовской области после атаки БПЛА

В Ростовской области силы ПВО успешно отразили атаку пяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Однако один из дронов упал в хуторе Калининский Шолоховского района, что привело к возгоранию на территории промышленного объекта.
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