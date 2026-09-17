Фиксированный тариф введут на маршрутах Москва — Красногорск

На маршрутах №1209 и №1568, которые в будущем войдут в проект «Москва — область» и соединят столицу с Красногорским округом, будет установлена фиксированная цена за проезд.
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