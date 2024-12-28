Беглов: фасады Московского проспекта оснащены подсветкой на 90 процентов

К 2024 году она была установлена на фасадах 12 зданий, находящихся на участке от Бассейной улицы до площади Победы В Петербурге завершился крупный проект по созданию архитектурно-художественной подсветки Московского проспекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии