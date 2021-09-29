В Хабаровске осужден один из участников организованной группы, осуществлявший поставку синтетических наркотиков в краевую столицу

В результате реализации полученной оперативной информации сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ДФО и Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте был установлен и задержан 26-летний, ранее не судимый местный житель.
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