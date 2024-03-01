Эксперт предупредил: инвестиции в биткоин могут привести к полной потере средств Ирэн ОрлонскаяВедущий IT-аналитик и руководитель отдела аналитических систем и отчетности компании «Первый Бит» Петр Иванов предостерегает от вложений в биткоин.