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11.01.25==Россия и Белоруссия начали взаимно признавать визы. Как изменились правила

11.01.25==Россия и Белоруссия начали взаимно признавать визы. Как изменились правила

Соглашение РФ и Белоруссии о взаимном признании виз вступило в силу 11 января Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации) Соглашение России и Белоруссии о взаимном признании виз вступило в силу с 11 января.

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