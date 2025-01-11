11.01.25==Россия и Белоруссия начали взаимно признавать визы. Как изменились правила

Соглашение РФ и Белоруссии о взаимном признании виз вступило в силу 11 января Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации) Соглашение России и Белоруссии о взаимном признании виз вступило в силу с 11 января.
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