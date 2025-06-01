🍾🥂В Волгоградской области в первый день лета ввели тотальный запрет на продажу алкоголя. 1 июня — еще одна дата, когда покупателям не продадут даже пиво.
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🍾🥂В Волгоградской области в первый день лета ввели тотальный запрет на продажу алкоголя. 1 июня — еще одна дата, когда покупателям не продадут даже пиво.