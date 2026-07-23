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The Telegraph: саудовского принца нашли мертвым в отеле в Лондоне

The Telegraph: саудовского принца нашли мертвым в отеле в Лондоне

Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS В одной из элитных гостиниц престижного района Лондона был обнаружен мертвым 29-летний принц Абдулла бен Фахад, дальний родственник короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда.

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