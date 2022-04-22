ИВАНОВОLIVE

40 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Белов
    "Быть у колодца, да не напиться"! Неужели начали контролировать бюджет здравоохранения города?Арестован первый ...
  • Вадим Белов
    Партия ЕР в настоящее время представляет собой то же самое, что и КПСС в период застоя, все понимают её несостоятельн...От народа оторвал...

Безработица без изменений

Безработица в Ивановской области перестала снижаться. По состоянию на 1 апреля 2022 года официальная безработица (число безработных, состоящих на регистрационном учете в службе занятости населения) в Ивановской области составила 0,6 процента.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх