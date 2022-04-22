Безработица без изменений

Безработица в Ивановской области перестала снижаться. По состоянию на 1 апреля 2022 года официальная безработица (число безработных, состоящих на регистрационном учете в службе занятости населения) в Ивановской области составила 0,6 процента.
Безработица в Ивановской области перестала снижаться. По состоянию на 1 апреля 2022 года официальная безработица (число безработных, состоящих на регистрационном учете в службе занятости населения) в Ивановской области составила 0,6 процента.
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