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Царьград

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В регионе за месяц произошло более 450 пожаров: пять человек погибли

В регионе за месяц произошло более 450 пожаров: пять человек погибли

В Новосибирской области за сентябрь произошло свыше 450 пожаров, в 268 из них причиной стало несоблюдение правил безопасности при обращении с огнём.

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