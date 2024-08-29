Под Курском заметили медика ВСУ с позывным Каннибал, пытавшую пленных

В Курской области заметили медика ВСУ с позывным Каннибал, которая известна пытками пленных. Фотографию украинки, добровольно вступившей в 82-ю отдельную бригаду специального назначения ВСУ, опубликовал военный корреспондент Евгений Лисицын.
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