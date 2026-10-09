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Нижегородская правда

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В Автозаводском районе ведутся плановые работы по реконструкции тепловой сети

В Автозаводском районе ведутся плановые работы по реконструкции тепловой сети

Компания «Теплосети» (входит в «Эн+ Тепло Волга») проводит плановые работы по реконструкции тепловой сети в Автозаводском районе.

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