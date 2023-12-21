СК проверяет видео, на котором подростка бьют под музыку из «Слова пацана»

Следователи Приморского края начали проверку видеозаписи, которая появилась в социальных сетях. На ролике школьники избивают и унижают подростка в школе Уссурийска, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.
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