Новак: внутренний рынок России не пострадает от увеличения экспорта дизеля

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС 12 октября прозвучали важные заявления о поставках российского дизеля на мировой рынок – начались переговоры между российскими компаниями и покупателями сырья, а также между Минэнерго России и США, согласно договоренностям, достигнутым президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.