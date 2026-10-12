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Новак: внутренний рынок России не пострадает от увеличения экспорта дизеля

Новак: внутренний рынок России не пострадает от увеличения экспорта дизеля

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС 12 октября прозвучали важные заявления о поставках российского дизеля на мировой рынок – начались переговоры между российскими компаниями и покупателями сырья, а также между Минэнерго России и США, согласно договоренностям, достигнутым президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

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