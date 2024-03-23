В Ивановской области рассказали об одном из подозреваемых в теракте в «Крокусе»

Муж владелицы барбершопа в Ивановской области Али рассказал «Известиям», что один из предполагаемых участников теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобир Файзов работал в этой парикмахерской.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии