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ИЗВЕСТИЯ iz

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В Ивановской области рассказали об одном из подозреваемых в теракте в «Крокусе»

В Ивановской области рассказали об одном из подозреваемых в теракте в «Крокусе»

Муж владелицы барбершопа в Ивановской области Али рассказал «Известиям», что один из предполагаемых участников теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобир Файзов работал в этой парикмахерской.

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