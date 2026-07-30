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Умер Доктор Смерть: Как создатель скандальных экспозиций Гюнтер фон Хагенс завещал выставить собственное тело

Умер Доктор Смерть: Как создатель скандальных экспозиций Гюнтер фон Хагенс завещал выставить собственное тело

24 июля 2026 года мир науки и шоу-бизнеса понес невосполнимую утрату. На 82-м году жизни скончался известный немецкий анатом и изобретатель метода пластинации Гюнтер фон Хагенс, известный широкой публике по прозвищу Доктор Смерть .

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