"Мирная" конференция в Швейцарии - ответный ультиматум России

Валерий Фоменков Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами! Старые лозунги, но актуальные. И из этого надо исходить, как бы ни тужились укро-американские фашисты и их прихлебатели-пособники.

Natalija Osminina Договариваться России придется с США в продолжении Путинского "неультиматума" за 17 декабря 2021 года. 1. Договор о ДСНВ. 2. Украина вне НАТО. 3. Янки гоу хоум из Восточной Европы на состояние 1997 года. За 2.5 года к пункту "Крым-наш" прибавилось еще 4 области. А пунки Янки гоу хоум- уже на 1990-ый год.