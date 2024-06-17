Почтительно выписываю в блокнотик. Почтительно выписываю в блокнотик новые слова и выражения от нашего дорогого Димитрия Грозные очи:Швейцарский «скотный двор»Хитрожопые швейцарские пастушки Проверенные животныеНаглотавшийся полового возбудителя безумный мелкий хрякСтадо блаженно блеющих о мире тупоголовых западных альпийских барановСвора европейских цепных псов для охраны поголовьяБрызжут во все стороны отравленной слюнойОвцы частенько блеют невпопадПрестарелый слабоумный хозяин, давно потерявший контакт с реальностью и застывающий, глядя в небо, с отстранённо дебильным выражением лицаПрогрессирующая деменцияНедалёкая заместительницаАльпийский выпас скота Унылое говноКакой-то позорУважительно выписано отсель - https://t.
"Мирная" конференция в Швейцарии - ответный ультиматум России
Комментарии
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Валерий Фоменков
Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами! Старые лозунги, но актуальные. И из этого надо исходить, как бы ни тужились укро-американские фашисты и их прихлебатели-пособники.
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10 час.
Natalija Osminina
Договариваться России придется с США в продолжении Путинского "неультиматума" за 17 декабря 2021 года. 1. Договор о ДСНВ. 2. Украина вне НАТО. 3. Янки гоу хоум из Восточной Европы на состояние 1997 года. За 2.5 года к пункту "Крым-наш" прибавилось еще 4 области. А пунки Янки гоу хоум- уже на 1990-ый год.
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8 час.
Natalija Osminina
Зачем выдумывать велосипед? Единственную альтернативу в отношении Европы Путин прописалв своем "неультиматуме" за 17 декабря 2021 года. - отвести НАТО от западных границ России на состояние 1997 года. И поделить Европу на зоны влияния. Восточную Европу отдать России.
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8 час.
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