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"Мирная" конференция в Швейцарии - ответный ультиматум России

"Мирная" конференция в Швейцарии - ответный ультиматум России

Почтительно выписываю в блокнотик. Почтительно выписываю  в блокнотик  новые  слова  и  выражения  от  нашего дорогого Димитрия  Грозные  очи:Швейцарский «скотный двор»Хитрожопые швейцарские пастушки Проверенные животныеНаглотавшийся  полового возбудителя безумный мелкий хрякСтадо блаженно блеющих о мире тупоголовых западных альпийских барановСвора европейских цепных псов для охраны поголовьяБрызжут во все стороны отравленной слюнойОвцы частенько блеют невпопадПрестарелый слабоумный хозяин, давно потерявший контакт с реальностью и  застывающий, глядя в небо, с отстранённо дебильным выражением лицаПрогрессирующая деменцияНедалёкая  заместительницаАльпийский выпас скота Унылое говноКакой-то позорУважительно  выписано  отсель - https://t.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами! Старые лозунги, но актуальные. И из этого надо исходить, как бы ни тужились укро-американские фашисты и их прихлебатели-пособники.
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10 час.
Natalija Osminina
Договариваться России придется с США в продолжении Путинского &quot;неультиматума&quot; за 17 декабря 2021 года. 1.  Договор о ДСНВ. 2. Украина вне НАТО. 3. Янки гоу хоум из Восточной Европы на состояние 1997 года. За 2.5 года к пункту &quot;Крым-наш&quot; прибавилось еще 4 области.  А  пунки Янки гоу хоум-  уже на 1990-ый год.
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8 час.
Natalija Osminina
Зачем выдумывать велосипед? Единственную альтернативу в отношении Европы Путин прописалв своем &quot;неультиматуме&quot; за 17 декабря 2021 года. - отвести НАТО от западных границ России на состояние 1997 года.  И поделить Европу на зоны влияния. Восточную Европу отдать России.
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8 час.

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