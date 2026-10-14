Операторы дронов-перехватчиков войск беспилотных систем группировки «Запад» уничтожили БПЛА украинских боевиков в небе над Харьковской областью.
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