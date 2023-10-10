В ответ на слова генерала Милли Пушков оценил возможность конфликта РФ иСША

К словам американского генерала Марка Милли о возможном конфликте США и России следует отнестись серьезно, 9 октября прокомментировал высказывание генерала сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
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