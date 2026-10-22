Поче­му глу­бин­ное госу­дар­ство США не может при­знать пре­де­лы соб­ствен­ной силы? Что про­изой­дёт с миро­вой геге­мо­ни­ей, если роль миро­во­го поли­цей­ско­го ока­жет­ся фик­ци­ей? Может ли крах дол­го­вых рын­ков США стать точ­кой невоз­вра­та для запад­ной моде­ли? И насколь­ко опас­на евро­пей­ская став­ка на крах Рос­сии и чем она обер­нёт­ся для само­го ЕС? Гар­ланд Ник­сон — извест­н.