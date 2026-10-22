Почему глубинное государство США не может признать пределы собственной силы? Что произойдёт с мировой гегемонией, если роль мирового полицейского окажется фикцией? Может ли крах долговых рынков США стать точкой невозврата для западной модели? И насколько опасна европейская ставка на крах России и чем она обернётся для самого ЕС? Гарланд Никсон — известн.
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