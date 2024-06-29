Водитель автомобиля Nissan Almera сбил 9-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе в Северске

В результате инцидента, произошедшего 29 июня, 9-летняя девочка получила серьезные травмы после того, как ее сбил автомобиль Nissan Almera, двигавшийся по улице Лесной возле остановки общественного транспорта.
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