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Возможно ли обеспечить безопасность России без полного освобождения Украины

Возможно ли обеспечить безопасность России без полного освобождения Украины

Начавшееся неделю назад контрнаступление ВСУ сразу на нескольких направлениях поневоле вынуждает вновь задаться вопросом, каковы реальные цели и задачи проводимой Минобороны РФ специальной военной операции на Украине? Чего конкретно хочет добиться российское военно-политическое руководство по итогам СВО?Повод порассуждать на эту тему дал министр обороны РФ Сергей Шойгу, который заявил несколькими днями ранее дословно следующее: Продолжим освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Российской Федерации.

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