Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту самоуправства в отношении пенсионера в Нижегородской области

В эфире одной из программ федерального телеканала транслировалась история пенсионера из Нижегородской области, которого дочь поселила в неотапливаемое помещение для хозяйственных нужд после постройки дома на его деньги.
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